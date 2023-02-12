Малиновский помог "Марселю" победить "Клермон" в скандальном матче Лиги 1
В 23-м туре чемпионата Франции по футболу "Марсель" уверенно победил "Клермон"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч начался с задержкой в 45 минут. У стадиона "Клермона" произошло столкновение фанатов. В ситуацию вмешалась французская полиция, которая применила слезоточивый газ, в конце концов попавший на стадион.
Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и в конце первого тайма заработал пенальти. Полузащитник удачно исполнил попавший в руку соперника штрафной удар. Одиннадцатиметровый удар реализовал Алексис Санчез.
Во втором тайме Санчез удвоил преимущество, и сделал счет 2:0. Малиновский сыграл полный матч.
"Марсель" с 49 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Команда отстает от ПСЖ на 5 очков.
"Клермон" – 11-й – 30 очков.
Лига 1
23-й тур
12 февраля
"Клермон" – "Марсель" 0:2
Голы: А. Санчез, 44 (пен.), 81
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