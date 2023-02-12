Малиновский помог "Марселю" победить "Клермон" в скандальном матче Лиги 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч начался с задержкой в 45 минут. У стадиона "Клермона" произошло столкновение фанатов. В ситуацию вмешалась французская полиция, которая применила слезоточивый газ, в конце концов попавший на стадион.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и в конце первого тайма заработал пенальти. Полузащитник удачно исполнил попавший в руку соперника штрафной удар. Одиннадцатиметровый удар реализовал Алексис Санчез.

Во втором тайме Санчез удвоил преимущество, и сделал счет 2:0. Малиновский сыграл полный матч.

"Марсель" с 49 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Команда отстает от ПСЖ на 5 очков.

"Клермон" – 11-й – 30 очков.

Лига 1

23-й тур

12 февраля

"Клермон" – "Марсель" 0:2

Голы: А. Санчез, 44 (пен.), 81