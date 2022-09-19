Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал игру в запасе и вышел на замену на 88-й минуте. В компенсированное время украинец заработал предупреждение.

"Аталанта" победила в гостях "Рома" со счетом 1:0 благодаря голу Джорджо Скальвини на 35-й минуте. Бергамцы набрали 17 очков и делят лидерство с "Наполи", который обыграл "Милан" 2:1 и опережает команду Малиновского по дополнительным показателям.

29-летний Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Чемпионат Италии

7-й тур

18 сентября

"Рома" - "Аталанта" 0:1

Гол : Скальвини, 35

17 сентября Александр Зинченко отобрал у Руслана Малиновского звание самого дорогого украинского футболиста.

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