Малиновский помог "Аталанте" выйти в лидеры чемпионата Италии
Украинец Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче против "Ромы" и помог своей команде выйти на второе место в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский начал игру в запасе и вышел на замену на 88-й минуте. В компенсированное время украинец заработал предупреждение.
"Аталанта" победила в гостях "Рома" со счетом 1:0 благодаря голу Джорджо Скальвини на 35-й минуте. Бергамцы набрали 17 очков и делят лидерство с "Наполи", который обыграл "Милан" 2:1 и опережает команду Малиновского по дополнительным показателям.
29-летний Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Чемпионат Италии
7-й тур
18 сентября
"Рома" - "Аталанта" 0:1
Гол : Скальвини, 35
- 17 сентября Александр Зинченко отобрал у Руслана Малиновского звание самого дорогого украинского футболиста.
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