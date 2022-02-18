Малиновский помог "Аталанте" спастись от проигрыша в ЛЕ
В стыковом матче Лиги Европы итальянская "Аталанта" победила греческий "Олимпиакос"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Аталанта" пропустила первой. "Олимпиакос" вышел вперед уже на 16-й минуте и до середине второго тайма вел в счете. Судьбу матча перевернул Берат Дьимсити, оформивший дубль на 63-й минуте и спасший итальянцев от поражения.
Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле 65 минут.
Лига Европы
Стыковой матч
18 февраля
"Аталанта" – "Олимпиакос" 2:1
Голы: Дьимсити, 60, 63 – Соареш, 16
- 17 февраля в первом стыковом матче Лиги Европы молдавский "Шериф" уверенно победил португальскую "Брагу".
- В другом матче испанская "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи" .
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