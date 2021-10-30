Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения от "Лацио" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Бергамо Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 59-й минуте при счете 1:1.

"Лацио" на 18-й минуте вывел вперед Педро. "Аталанта" отыгралась в конце первого тайма усилиями Дувана Сапаты.

Римляне снова вышли вперед на 74-й минуте, когда забил Чиро Иммобиле. "Аталанту" в компенсированное арбитром время от поражения спас Мартен де Рон.

Матч завершился вничью 2:2. "Аталанта" набрала 19 очков и занимает пятое место. "Лацио" с 18 пунктами – шестой.

Чемпионат Италии

11-й тур

30 октября

"Аталанта" - "Лацио" 2:2

Голы : Сапата, 45+1, где Рон, 90+4 - Педро, 18, Иммобиле, 74