Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения от "Лацио" в чемпионате Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" сыграть вничью с "Лацио" в матче 11-го тура чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Бергамо Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 59-й минуте при счете 1:1.
"Лацио" на 18-й минуте вывел вперед Педро. "Аталанта" отыгралась в конце первого тайма усилиями Дувана Сапаты.
Римляне снова вышли вперед на 74-й минуте, когда забил Чиро Иммобиле. "Аталанту" в компенсированное арбитром время от поражения спас Мартен де Рон.
Матч завершился вничью 2:2. "Аталанта" набрала 19 очков и занимает пятое место. "Лацио" с 18 пунктами – шестой.
Чемпионат Италии
11-й тур
30 октября
"Аталанта" - "Лацио" 2:2
Голы : Сапата, 45+1, где Рон, 90+4 - Педро, 18, Иммобиле, 74
- Напомним, 27 октября Руслан Малиновский сыграл 100-й матч за "Аталанту".
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