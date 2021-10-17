Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Эмполи" в чемпионате Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский принял участие в победном матче "Аталанты" против "Эмполи" в 8-м туре чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский начал встречу в запасе и вышел на замену на 68-й минуте вместо героя игры Йосипа Иличича. Словенец в первом тайме сделал дубль, а перед заменой упустил шанс оформить хет-трик, когда не реализовал пенальти.
В итоге, "Аталанта" победила "Эмполи" 4:1, набрала 14 очков и вышла на шестое место. "Эмполи" имеет 9 пунктов и идет 12-м.
Чемпионат Италии
8-й тур
17 октября
"Эмполи" - "Аталанта" 1:4
Голы: Ди Франческо, 30 - Иличич, 11, 26, Вити, 49 (авт.), Сапата, 89
На 67-й минуте Иличич не реализовал пенальти
- Напомним, 10 октября Руслан Малиновский заявил, что вернется в сборную Украины, если его захочет видеть в команде главный тренер Александр Петраков.
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