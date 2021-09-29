Малиновский помог "Аталанте" победить "Янг Бойз" в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч в Бергамо закончился победой "Аталанты" со счетом 1:0. "Янг Бойз" пропустил единственный мяч на 68-й минуте. Свой момент реализовал Маттео Пессина.



Украинец Руслан Малиновский, который является лидером "Аталанты", провел на поле 75 минут.



"Аталанта" с 4 баллами пока занимает первое место в группе F. Второе место у "Янг Бойз", у швейцарцев 3 пункта. "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" свой матч 2-го тура начнут в 22:00.

Лига чемпионов



2-й тур



29 сентября



"Аталанта" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 1:0



Гол: Пессина, 68

Отмененный гол: Лаупер, 17 (офсайд)



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Динамо"

28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

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