Малиновский помог "Аталанте" победить "Янг Бойз" в ЛЧ
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила швейцарский "Янг Бойз"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Бергамо закончился победой "Аталанты" со счетом 1:0. "Янг Бойз" пропустил единственный мяч на 68-й минуте. Свой момент реализовал Маттео Пессина.
Украинец Руслан Малиновский, который является лидером "Аталанты", провел на поле 75 минут.
"Аталанта" с 4 баллами пока занимает первое место в группе F. Второе место у "Янг Бойз", у швейцарцев 3 пункта. "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" свой матч 2-го тура начнут в 22:00.
Лига чемпионов
2-й тур
29 сентября
"Аталанта" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 1:0
Гол: Пессина, 68
Отмененный гол: Лаупер, 17 (офсайд)
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