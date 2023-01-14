Малиновский победно дебютировал за основной состав "Марселя" в матче против "Лорьяна"
В 19-м туре чемпионата Франции по футболу "Марсель" Руслана Малиновского уверенно победил "Лорьян"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Марселя" со счетом 3:1. В ворота "Лорьяна" забили Сеад Колашинац, Алексис Санчез и Жордан Веретту. А от гостей отличился Терем Моффи.
Украинский футболист Руслан Малиновский сегодня дебютировал в основном составе "Марселя". Полузащитник вышел на поле с первых минут и был заменен на 66-й минуте.
"Марсель" занимает третью позицию в Лиге 1 и отстает от лидера ПСЖ на 5 очков.
Лига 1
19-й тур
14 января
"Марсель" - "Лорьян" 3:1
Голы: Колашинац, 38, Санчез, 53, Верету, 59 - Моффи, 29
- 9 января Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель".
- 29-летний украинец выступал за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Также Малиновский играл за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.
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