Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Марселя" со счетом 3:1. В ворота "Лорьяна" забили Сеад Колашинац, Алексис Санчез и Жордан Веретту. А от гостей отличился Терем Моффи.

Украинский футболист Руслан Малиновский сегодня дебютировал в основном составе "Марселя". Полузащитник вышел на поле с первых минут и был заменен на 66-й минуте.

"Марсель" занимает третью позицию в Лиге 1 и отстает от лидера ПСЖ на 5 очков.

Лига 1

19-й тур

14 января

"Марсель" - "Лорьян" 3:1

Голы: Колашинац, 38, Санчез, 53, Верету, 59 - Моффи, 29

9 января Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель".

29-летний украинец выступал за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Также Малиновский играл за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.

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