Малиновский перешел из "Аталанты" в клуб, который выигрывал Лигу чемпионов
Украинский футболист Руслан Малиновский перешел из итальянской "Аталанты" во французский "Марсель"
Об этом сообщает официальный сайт "Марселя".
В понедельник, 9 января, Малиновский прошел в новом клубе медосмотр и подписал контракт с французами.
29-летний украинец выступает за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Также Малиновский выступал за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.
"Аталанта" занимает в чемпионате Италии седьмое место, "Марсель" идет во Франции третьим. Он победитель Лиги чемпионов 1993 года.
- 7 января стало известно, что Руслан Малиновский переходит из "Аталанты" в "Марсель".
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