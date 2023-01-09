Об этом сообщает официальный сайт "Марселя".

В понедельник, 9 января, Малиновский прошел в новом клубе медосмотр и подписал контракт с французами.

29-летний украинец выступает за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Также Малиновский выступал за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.

"Аталанта" занимает в чемпионате Италии седьмое место, "Марсель" идет во Франции третьим. Он победитель Лиги чемпионов 1993 года.

7 января стало известно, что Руслан Малиновский переходит из "Аталанты" в "Марсель".

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