Малиновский переходит в клуб, который выигрывал Лигу чемпионов

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .

По его информации, Малиновский в скором времени станет игроком "Марселя". Переговоры между "Аталантой" и французским клубом находятся на финальной стадии.

Марсельцы выкупят украинского полузащитника у "Аталанты" и заплатят за него 12 млн евро с бонусами. Руслан Малиновский уже согласовал условия личного контракта с новым клубом, контракт с которым заключит на следующей неделе.

29-летний украинец выступает за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Также Малиновский выступал за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.

"Аталанта" занимает в чемпионате Италии седьмое место, "Марсель" во Франции третий. Он победитель Лиги чемпионов 1993 года.

4 января сообщалось, что английский "Тоттенхэм" обратился к "Аталанте" с официальным запросом относительно трансфера Малиновского.

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