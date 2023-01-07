Малиновский переходит в клуб, который выигрывал Лигу чемпионов
Украинский футболист Руслан Малиновский переходит из итальянской "Аталанты" во французский "Марсель"
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .
По его информации, Малиновский в скором времени станет игроком "Марселя". Переговоры между "Аталантой" и французским клубом находятся на финальной стадии.
Марсельцы выкупят украинского полузащитника у "Аталанты" и заплатят за него 12 млн евро с бонусами. Руслан Малиновский уже согласовал условия личного контракта с новым клубом, контракт с которым заключит на следующей неделе.
29-летний украинец выступает за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Также Малиновский выступал за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.
"Аталанта" занимает в чемпионате Италии седьмое место, "Марсель" во Франции третий. Он победитель Лиги чемпионов 1993 года.
- 4 января сообщалось, что английский "Тоттенхэм" обратился к "Аталанте" с официальным запросом относительно трансфера Малиновского.
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