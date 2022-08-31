Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, "Марсель" работает над трансфером Малиновского и продолжает попытки подписать полузащитника "Аталанты", несмотря на то, что украинец отклонил первое предложение французов.

29-летний Руслан Малиновский отклонил первое предложение "Марселя", поскольку его не устроила зарплата. Хавбек рассчитывает подписать последний крупный в финансовом плане контракт в своей карьере.

Французы и дальше будут пытаться договориться с футболистом. "Марсель" даже рассматривает вариант бесплатно подписать Руслана Малиновского, через год у него истекает контракт с "Аталантой".

Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор хочет оформить трансфер сейчас.