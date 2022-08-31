Малиновский отказался переходить в "Марсель" из-за маленькой зарплаты
Украинский полузащитник Руслан Малиновский отклонил предложение французского "Марселя"
Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, "Марсель" работает над трансфером Малиновского и продолжает попытки подписать полузащитника "Аталанты", несмотря на то, что украинец отклонил первое предложение французов.
29-летний Руслан Малиновский отклонил первое предложение "Марселя", поскольку его не устроила зарплата. Хавбек рассчитывает подписать последний крупный в финансовом плане контракт в своей карьере.
Французы и дальше будут пытаться договориться с футболистом. "Марсель" даже рассматривает вариант бесплатно подписать Руслана Малиновского, через год у него истекает контракт с "Аталантой".
Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор хочет оформить трансфер сейчас.
- 13 августа в 1-м туре чемпионата Италии голевой пас Руслана Малиновского помог "Аталанте" победить "Сампдорию".
- 22 августа Малиновский забил гол и был признан лучшим игроком "Аталанты" в матче против "Милана".
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