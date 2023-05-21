Малиновский отдал первый ассист за "Марсель"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 36-м туре французской Лиги 1 "Лилль" обыграл "Марсель". На 29-й минуте Жонатан Клаус забил первый гол в матче, ассист на француза отдал Руслан Малиновский.

Во втором тайме "Лилль" переломил игру. Джонатан Дэвид сравнял счёт с пенальти, а Жонатан Бамба вывел команду вперед. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Лилля".

Для Малиновского результативное действие в сегодняшнем матче – это первый ассист за "Марсель". С момента своего зимнего трансфера украинец сыграл 20 матчей и забил 2 мяча.