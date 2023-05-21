Малиновский отдал первый ассист за "Марсель"
Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился первой результативной передачей за французский "Марсель"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 36-м туре французской Лиги 1 "Лилль" обыграл "Марсель". На 29-й минуте Жонатан Клаус забил первый гол в матче, ассист на француза отдал Руслан Малиновский.
Во втором тайме "Лилль" переломил игру. Джонатан Дэвид сравнял счёт с пенальти, а Жонатан Бамба вывел команду вперед. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Лилля".
Для Малиновского результативное действие в сегодняшнем матче – это первый ассист за "Марсель". С момента своего зимнего трансфера украинец сыграл 20 матчей и забил 2 мяча.
- В феврале стало известно, что зарплата Малиновского во французском "Марселе" составляет 1,8 млн евро в год.
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