Малиновский отдал ассист в первом матче "Аталанты" в новом сезоне
В 1-м туре Серии А "Аталанта" Руслана Малиновского на выезде победила "Сампдорию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Самдория" – "Аталанта" закончился победой гостей. Команда из Бергамо сумела забить дважды и не пропустила. На 26 минуте отличился Рафаэль Толой, а на последних секундах встречи забил Адемола Лукман.
Украинец Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 84-й минуте и именно он отдал ассист, когда забивал Лукман.
В параллельной встрече 1-го тура "Милан" победил "Удинезе" со счетом 4:2.
Чемпионат Италии по футболу
1-й тур
13 августа
"Сампдория" – "Аталанта" 0:2
Голы: Толой, 26, Лукман, 90+4
- 10 августа российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук перешел в "Торино" на правах аренды.
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