Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Самдория" – "Аталанта" закончился победой гостей. Команда из Бергамо сумела забить дважды и не пропустила. На 26 минуте отличился Рафаэль Толой, а на последних секундах встречи забил Адемола Лукман.

Украинец Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 84-й минуте и именно он отдал ассист, когда забивал Лукман.

В параллельной встрече 1-го тура "Милан" победил "Удинезе" со счетом 4:2.

Чемпионат Италии по футболу

1-й тур

13 августа

"Сампдория" – "Аталанта" 0:2

Голы: Толой, 26, Лукман, 90+4

10 августа российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук перешел в "Торино" на правах аренды.

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