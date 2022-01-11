Малиновский объяснил, почему Шевченко преследуют неудачи у "Дженоа"
Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский заявил, что Андрею Шевченко будет сложно удержать "Дженоа" в высшем дивизионе чемпионата Италии
Об этом Малиновский заявил в эфире "Футбол 1" .
По его словам, "Дженоа" оказалась в сложной ситуации из-за кадровых проблем.
"Мы с ним на связи разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом. Нелегко прийти в команду и поставить игру за один-два месяца . То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле", - сказал Малиновский.
Он добавил, что генуэзцам будет сложно сохранить место в Серии А.
"За выживание борются команды очень высокого уровня. "Дженоа" надо прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – отметил Малиновский.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
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10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в итальянской "Дженоа".
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