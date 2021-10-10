Малиновский назвал условие своего возвращения в сборную Украины
Футболист итальянской "Аталанты" заявил, что вернется в сборную Украины, если его захочет видеть в команде главный тренер Александр Петраков
Об этом Малиновский рассказал в интервью calcionews24.com .
По его словам, между ним и Александром Петраков возникло банальное недоразумение, из которого раздули большой скандал.
"Из этого сделали больше, чем было на самом деле. В прошлом месяце у меня были разногласия во взглядах с тренером: когда партнерам по "Шахтеру" и "Динамо" позволили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро. Я всегда готов вернуться в сборную: не знаю, произойдет ли это - решит тренер ", - сказал Малиновский, который не получил вызов в команду на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Финляндии (2: 1) и Боснии и Герцеговины, который состоится 12 октября во Львове.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Петраков сообщил, что Малиновский отказался играть в товарищеском матче против Чехии.
- 17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных в сборную Украины , в котором не оказалось Руслана Малиновского.
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