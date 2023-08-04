Малиновский нашел два варианта для продолжения карьеры
Украинский полузащитник Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Италии или Турции
Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.
По информации источника, 30-летним украинцем интересуется главный тренер "Торино" Иван Юрыч. К Малиновскому также есть интерес из Турции, а именно "Бешикташа".
Руслан Малиновский в "Марселе"
По информации L'Equipe, в "Марселе" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение со стороны руководства.
Футболист сборной Украины присоединился к "Марселю" в январе этого года. На счету Руслана Малиновского 23 матча, 2 гола и 1 ассист за французский клуб.
- В феврале стало известно, что зарплата Малиновского во французском "Марселе" составляет 1,8 млн евро в год.
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