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Малиновский нашел два варианта для продолжения карьеры

4 августа, 2023 пятница
21:57
Спорт

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Италии или Турции

Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 30-летним украинцем интересуется главный тренер "Торино" Иван Юрыч. К Малиновскому также есть интерес из Турции, а именно "Бешикташа".

Руслан Малиновский в "Марселе"

По информации L'Equipe, в "Марселе" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение со стороны руководства.

Футболист сборной Украины присоединился к "Марселю" в январе этого года. На счету Руслана Малиновского 23 матча, 2 гола и 1 ассист за французский клуб.

Франция
Италия
Турция
Руслан Малиновский
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