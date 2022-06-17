Малиновский бросился на защиту своего российского одноклубника из "Аталанты" Миранчука
Украинский футболист Руслан Малиновский заявил, что его российский одноклубник из "Аталанты" Алексей Миранчук против войны
Об этом сообщает Bergamo & Sport .
"Мой партнер по "Аталанте" Алексей Миранчук тоже против вооруженного вмешательства, даже если я не имею права делать заявления от его имени. Я хорошо знаю, что в России нарушающему цензуру своими мнениями грозит до 30 лет заключения", – сказал Малиновский.
В разговоре с Ruetir украинский футболист заявил, что "ладит и обнимается" с россиянином.
"Миранчук – отличный парень, мы обнимаемся, ладим. Он не принимает войну, но я не могу сделать заявление о нем. Если россиянин заговорит, ему грозит тюрьма в его стране", - сказал Руслан Малиновский.
Вместе с супругой Руслан Малиновский устроил в итальянском Бергамо благотворительный аукцион. На мероприятии присутствовали заместитель мэра Бергамо Серхио Ганди и консул Украины Сергей Плахотный.
Были проданы футболки Ярмоленко, Мудрыка, Матвиенко, Шапаренко, Караваева, Миколенко, Пикфорда, Ришарлисона, Зинченко, Бернарду, Де Брюйне и Фернандинью.
В общей сложности Малиновские собрали 42 171 евро.
- 21 мая стало известно, что "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, финишировала в чемпионате Италии восьмой и не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23.
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