Мали высылает главу миссии ООН по правам человека перед визитом Лаврова
Во временном правительстве Мали сообщили, что глава отдела по правам человека миротворческой миссии ООН имеет 48 часов, чтобы покинуть страну. Ее объявили персоной нон грата
Об этом передает Reuters .
Решение выслать Гийома Нгефи-Атондоко Андали было связано с его якобы пристрастным выбором свидетелей от гражданского общества для брифингов Совета Безопасности ООН из Мали, последний из которых состоялся 27 января.
Отмечается, власти Мали испытали давление из-за вероятных нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных вооруженными силами Мали в партнерстве с российским частным военным подрядчиком ЧВК Вагнера в Мали. 31 января эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечества со стороны этих сил.
Также МИД Мали сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит африканскую страну на этой неделе с двухдневным визитом. В МИД назвали визит отражением всеобщего желания укрепить связи в сфере обороны и безопасности.
Лавров прибудет в Бамако в понедельник, 6 февраля. Это первый случай, когда российский министр иностранных дел официально посетил западноафриканскую страну, и это свидетельствует о том, что Москва сосредоточена на расширении своего влияния на континенте, пока она спорит с западными государствами из-за вторжения в Украину, пишет издание.
"Этот визит высокого уровня отвечает политическому выбору, сделанному переходным правительством по расширению и диверсификации стратегического партнерства", - говорится в заявлении малайского министерства.
Визит Лаврова свидетельствует о "твердой воле глав государств Мали и России придать новый импульс отношениям дружбы и двустороннего сотрудничества ... в приоритетных сферах, в частности в обороне и безопасности", добавляют в министерстве.
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