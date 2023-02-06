Об этом передает Reuters .

Решение выслать Гийома Нгефи-Атондоко Андали было связано с его якобы пристрастным выбором свидетелей от гражданского общества для брифингов Совета Безопасности ООН из Мали, последний из которых состоялся 27 января.

Отмечается, власти Мали испытали давление из-за вероятных нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных вооруженными силами Мали в партнерстве с российским частным военным подрядчиком ЧВК Вагнера в Мали. 31 января эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечества со стороны этих сил.

Также МИД Мали сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит африканскую страну на этой неделе с двухдневным визитом. В МИД назвали визит отражением всеобщего желания укрепить связи в сфере обороны и безопасности.

Лавров прибудет в Бамако в понедельник, 6 февраля. Это первый случай, когда российский министр иностранных дел официально посетил западноафриканскую страну, и это свидетельствует о том, что Москва сосредоточена на расширении своего влияния на континенте, пока она спорит с западными государствами из-за вторжения в Украину, пишет издание.

"Этот визит высокого уровня отвечает политическому выбору, сделанному переходным правительством по расширению и диверсификации стратегического партнерства", - говорится в заявлении малайского министерства.

Визит Лаврова свидетельствует о "твердой воле глав государств Мали и России придать новый импульс отношениям дружбы и двустороннего сотрудничества ... в приоритетных сферах, в частности в обороне и безопасности", добавляют в министерстве.