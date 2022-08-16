Маленькие страны помогают оружием Украине за счет собственной безопасности, потому что ощущают угрозу со стороны РФ, - Згурец

Об этом аналитик Defence Express Сергей Згурец сказал в эфире Еспресо.

"Маленькие страны, реально чувствующие угрозу, даже за счет собственной безопасности хотят помочь Украине. Монстрообразные государства играют в большую геополитику и реализуют стратегию, чтобы Россия не победила Украину на поле боя. Мне бы по душе была другая стратегия – чтобы Украина победила РФ на поле боя. Вроде бы небольшая разница в этих тезисах, но иногда она определяет темпы поступления той или иной помощи для Украины", - отметил он.

По его мнению, наши соседи демонстрируют поразительные объемы военной помощи.

"Страны Балтии, Польша - те государства, которые есть на первой линии столкновения с врагом, понимают, что форпостом в этих боевых действиях является Украина, которой нужно помогать. Объемы помощи из этих стран действительно впечатляют, учитывая их собственные возможности". - подытожил Згурец.

15 августа Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два – Ми-2.

Также Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109 .