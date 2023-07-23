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Маленькие села в Луганской области, оккупированные россиянами, постепенно умирают, - ОВА

23 июля, 2023 воскресенье
08:47
Война с Россией

Во временно оккупированных небольших населенных пунктах Луганской области жители больше года живут без электроэнергии. Россияне там не собираются чинить поврежденные коммуникации

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Маленькие села, которые враг оккупировал в прошлом году, постепенно "умирают". Никакой позиции по отношению к ним россияне не демонстрируют. Просто не замечают", - написал он.

Глава ОВА отметил, что больше года у жителей временно оккупированных населенных пунктов нет электроснабжения. Остальные коммуникации повреждены. По его словам, чинить их никто не собирается.

"Помощи тоже никакой не поступает. Даже перед так называемыми "первых выборами". Потому что проживает там, по мнению россиян, незначительная часть электората", - отмечает Лысогор.

Также он рассказал, что в больших населенных пунктах Луганской области российские военные ищут место для своего расположения.

"В населенных пунктах побольше очередная партия российских военных ищет, где расположиться. И с каждым днем это сделать сложнее. Потому что квартиры и дома, условия для проживания в которых оккупантам нравились еще год назад, сейчас уже далеко не в хорошем состоянии и полупустые. Потому что пережили уже не одну ротацию россиян", - сказал он.

  • 16 июля глава Луганской ОВА рассказывал, что во временно оккупированных россиянами городах области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, кафиры не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
Украина
Россия
Луганщина
оккупированные территории
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