Малайзия заявила, что TikTok не соответствует местным законам

Об этом информирует Reuters .

Министр Фахми Фадзил после встречи с представителями TikTok призвал быть более ответственным в борьбе с фейками и клеветой на своей платформе.

Фахми сказал, что TikTok должен немедленно привести свою деятельность в соответствие с малазийскими законами и признал, что у приложения есть проблемы из-за того, что нет представителя в стране сейчас.

Представитель соцсети не предоставил комментарий о встрече.

Малайзия в последние месяцы усиливает наблюдение за онлайн-контентом, поскольку правительство премьер-министра Анвара Ибрагима обещает сдержать то, что они считают провокационными публикациями, касающимися расы, религии и королевы.

Что известно о запрете TikTok в США и Европе

24 марта государственным служащим во Франции запретили устанавливать и использовать ряд развлекательных приложений на рабочих телефонах.

27 марта в США заявили , что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа. В тот же день стало известно, что сотрудники шведских вооруженных сил запретили использовать социальную сеть TikTok на своих рабочих телефонах.

Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

4 апреля управление комиссара по информации Великобритании (ICO) объявило о наказании TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов за использование данных детей без согласия родителей.

В Канаде запретили госслужащим использовать соцсеть на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.

19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.

В июле платформа обратилась в американский суд с просьбой до 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.

В августе, ссылаясь на соображения безопасности, Нью-Йорк запретил соцсеть на государственных устройствах, присоединившись к ряду городов и штатов США, которые ввели такие ограничения.

21 августа стало известно, что правительство Сомали запретило TikTok, Telegram и букмекерскую компанию 1XBET, заявив, что эти сервисы используются для терроризма и аморальной пропаганды в этом восточноафриканском государстве.

15 сентября Европейский регулятор оштрафовал TikTok на $368 млн за несоблюдение защиты конфиденциальности данных детей. В ходе расследования было установлено, что при регистрации подростков на платформе TikTok по умолчанию устанавливал настройки, которые делали их аккаунты публичными, что позволяло кому угодно просматривать и комментировать видео подростков. Кроме этого, в результате таких настроек в соцсети могли получить доступ дети до 13 лет, хотя им это запрещено.

11 октября стало известно, что Американский штат Юта подал в суд против китайского приложения TikTok, обвинив его во вреде детям: соцсеть намеренно заставляет их проводить "нездоровое количество времени" за просмотром видео.