Малайзия присоединится к обращению в ИКАО по поводу крушения МН17

Об этом сообщил министр транспорта Малайзии Ви Ка Сионг.



"Правительство Малайзии отметило, что правительства Австралии и Нидерландов начали совместные судебные иски против Российской Федерации в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации по сбитию рейса MH17, совершенного 17 июля 2014 года. Малайзия будет участвовать в обсуждении ИКАО в соответствии с Чикагской конвенцией", - говорится в сообщении министра в Facebook.



Ви Ка Сионг отметил, что правительство Малайзии подтверждает свою приверженность судебному процессу, который осуществляется прозрачно в соответствии с международным правом против сторон, ответственных за трагедию MH17.



Также Малайзия стремится добиваться справедливости для семей погибших, включая 43 своих граждан, на борту самолета.



"Малайзия призывает все вовлеченные государства и стороны полностью сотрудничать с судебным разбирательством в соответствии с Резолюцией 2166 (2014) СБ ООН. Для привлечения виновных в этом бесчеловечном преступлении к ответственности, чтобы почтить память жертв и ближайших родственников MH17, необходимо применить тщательный и исчерпывающий судебный процесс", - подчеркнул представитель малайзийского правительства.

Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.

Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.

В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.

В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.

7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.

ЕСПЧ анонсировало на 26 января слушания по трем заявлениям относительно российско-украинской войны, в частности о сбитом в 2014 году в ОРДО пассажирском самолете рейса MH17.