Об этом говорится в сообщении министерства, обнародованном на его официальном сайте.

В ведомстве отметили: чтобы остановить преступления России против украинского народа, разрушение украинской экономики и шантаж всего мира голодом, последовательная поддержка Украины должна продолжаться и дальше.

"Помощь нашему государству сегодня – это лучшая инвестиция в мир и устойчивое развитие всего человечества. Главные основы для победы Украины остаются неизменными: максимальное санкционное давление, поставка необходимого вооружения и предоставление статуса кандидата на пути к обретению полноценного членства в ЕС", - говорится в заявлении. МИД.

Пока Кремль не прекратит начатую им войну и не понесет должное наказание за свои преступления, в том числе посредством компенсаций за нанесенные разрушения и судебные приговоры для военных преступников, санкционное давление должно только усиливаться, подчеркнули в министерстве.

"Путинский режим должен лишиться любого влияния в мире и возможности осуществлять внешнюю агрессию, вести информационные и психологические операции, распространять коррупцию и манипулировать историей и культурой ради защиты своих захватнических интересов", - говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Украины призвал международное сообщество поддержать создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины. "Российские преступники должны предстать перед трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии", - подчеркнули в МИДе.

Экс-президент Украины Петр Порошенко тоже призвал международное сообщество помогать Украине и призвал союзников предоставить Украине максимально тяжелое вооружение.

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