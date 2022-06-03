Максимальное санкционное давление, оружие и статус кандидата в ЕС, - МИД назвал главные задачи для содействия победе Украины
МИД Украины призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию, предоставить необходимое вооружение и статус кандидата на вступление в ЕС в 100-й день полномасштабного вторжения России
Об этом говорится в сообщении министерства, обнародованном на его официальном сайте.
В ведомстве отметили: чтобы остановить преступления России против украинского народа, разрушение украинской экономики и шантаж всего мира голодом, последовательная поддержка Украины должна продолжаться и дальше.
"Помощь нашему государству сегодня – это лучшая инвестиция в мир и устойчивое развитие всего человечества. Главные основы для победы Украины остаются неизменными: максимальное санкционное давление, поставка необходимого вооружения и предоставление статуса кандидата на пути к обретению полноценного членства в ЕС", - говорится в заявлении. МИД.
Пока Кремль не прекратит начатую им войну и не понесет должное наказание за свои преступления, в том числе посредством компенсаций за нанесенные разрушения и судебные приговоры для военных преступников, санкционное давление должно только усиливаться, подчеркнули в министерстве.
"Путинский режим должен лишиться любого влияния в мире и возможности осуществлять внешнюю агрессию, вести информационные и психологические операции, распространять коррупцию и манипулировать историей и культурой ради защиты своих захватнических интересов", - говорится в заявлении.
Кроме того, МИД Украины призвал международное сообщество поддержать создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины. "Российские преступники должны предстать перед трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии", - подчеркнули в МИДе.
- Экс-президент Украины Петр Порошенко тоже призвал международное сообщество помогать Украине и призвал союзников предоставить Украине максимально тяжелое вооружение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное