"Максимально усилить устойчивость государства": Шмыгаль назвал пять приоритетов правительства

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Почти через 5 месяцев после начала полномасштабной войны Россия и ее войска перешли к полномасштабной стратегии истощения нашей страны. Параллельно с этим кремлевский режим реализует аналогичную стратегию и против наших партнеров. Они верят, что истощением от войны заставят Украину сдаться, а холодом и голодом сломят наших союзников и уменьшат поддержку Украины. Блокирование портов, террор против тыловых украинских городов, разрушение нашей инфраструктуры, создание энергетического кризиса в Европе - все это часть этой российской стратегии.Поэтому задача украинского правительства максимально усилить нашу устойчивость как государства и быть готовыми к любым. сценариев", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также назвал пять приоритетных направлений работы правительства:

обеспечение потребностей армии;

перезапуск экономики и поддержка бизнесменов;

подготовка к отопительному сезону и восстановление разрушенной критической инфраструктуры;

наращивание экспортных возможностей;

социальная поддержка граждан.

В частности, Шмыгаль анонсировал внесение в парламент законопроекта о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

"Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также поблагодарил ЕС за пятый транш помощи в 500 млн евро для обеспечения Украины необходимым оружием.

"Это очередное важное решение, позволяющее нам изменить паритет во всех видах вооружения в пользу нашей армии на поле боя", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Кабмин должен утвердить привлечение гранта от США в размере $4,5 млрд.

"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу. Эти средства поступят через Целевой фонд, созданный Всемирным банком. Мы благодарны Соединенным Штатам и всем нашим партнерам за постоянную финансовую поддержку", - сказал Шмыгаль.

Относительно поддержки бизнеса премьер сообщил о результатах работы по программе релокации предприятий в безопасные регионы, денежной поддержке работодателей и перспективах ускорения приватизации госимущества.

"По состоянию на 15 июля по программе релокации в безопасные регионы перемещены 678 предприятий. Мы помогаем бизнесу не просто физически переехать, но и быстро решить все бюрократические и операционные вопросы, связанные с его запуском на новом месте. Предоставляем возможность фактически бесплатной аренды имущества для размещения. Кроме того, правительство выплатило 37 млн грн работодателям, которые нанимали работников из числа внутренне перемещенных лиц, мы также ожидаем сегодняшнего голосования в Верховной Раде за законопроект, который должен существенно ускорить приватизацию государственного имущества и государственных предприятий. Это ускорение малой приватизации и устранение лишних бюрократических норм. Это новые возможности для бизнеса - купить объект и вдохнуть в него новую жизнь, особенно во время релокации", - сказал Шмигаль.

Также глава правительства сообщил о создании в Украине новых индустриальных парков.

"Имеем сегодня два решения правительства по созданию новых индустриальных парков. Первое - это Хотин Invest. Второе - "Энергия Буковины". Оба парка будут располагаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона. За последние несколько недель это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка. Президент Владимир Зеленский вчера подписал два закона о налоговых и таможенных стимулах для таких парков, а потому их развертывание и создание мощных производств в Украине только начинается", - сказал Шмыгаль.

В направлении восстановления поврежденной инфраструктуры в регионах руководитель правительства сообщил о выделении в общей сложности 3 млрд грн.

"Имеем также решение о перераспределении 500 млн грн на восстановление и восстановление поврежденной инфраструктуры в пострадавших от войны регионах. Это средства государства в рамках совместного с ЕБРР проекта. Сейчас мы их направляем на первоочередные нужды наших граждан и наших громад. То есть общая сумма на восстановление регионов, которую выделило правительство с начала войны, фактически уже составляет 3 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Относительно отопительного сезона премьер пообещал, что цена на газ останется неизменной для теплокоммунэнерго, а местные власти таким образом смогут не повышать тарифы на тепло и горячую воду.

"Принимаем решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду" . Фиксированная цена на газ остается до 31 мая 2023 года", - сказал Шмыгаль.

Ранее Шмигаль заявил, что правительство готовится к разным сценариям отопительного сезона .

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