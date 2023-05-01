Об этом он сказал во время вечернего обращения 1 мая.

Зеленский отметил, что начал понедельник с часового совещания, в котором приняли участие глава правительства, министры, Офис президента, Главнокомандующий, руководители ГУР и Службы внешней разведки, глава СБУ, секретарь СНБО.

"Первый вопрос – последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стал еще более надежным", – сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, на совещании обсудили возможное поведение врага в ближайшее время, скоординировали оборонные шаги. А еще были рассмотрены вопросы оружия и снарядов для воинов, ситуация на временно оккупированной территории и противодействие России.

Зеленский вспомнил о нескольких жертвах последних российских атак: 14-летнего подростка с Черниговщины, двух молодых ребят из Павлограда на Днепропетровщине, а также о десятках раненых мирных жителей.

"На каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают ежедневно и каждую ночь. Которые защищают наши позиции, отбивают российские штурмы, помогают своим огнем собратьям, кто рядом на позициях, и по максимуму уничтожают оккупанта. Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено", – подчеркнул Зеленский.

Во время российской атаки, состоявшейся в ночь на 1 мая, ВСУ сбили 15 из 18 крылатых ракет

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