Максимальная стоимость пользования платным автобаном составит 0,1 евро, - Мининфраструктуры

Об этом Общественному в ответ на запрос сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Правительство прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 - Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев

M-06 - Киев-Житомир-Ровно;

M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк

M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.



"Реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденному распоряжением Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 №1581-р.", - отметила Юрченко.

При этом правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4 грн 14 коп.

"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр ", - подытожили в министерстве.