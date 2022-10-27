Максима Левина, Левко Лукьяненко и Голды Меир: в Киеве дерусифицировали более 4 десятков улиц
Депутаты Киевсовета переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
В частности, улицу Багратиона переименовали в улицу имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина. Также в Киеве с улицы имени погибших героев российско-украинской войны Дениса Антипова и Павла Ли. Улица Александра Матросова в Печерском районе теперь будет носить имя генерала Кульчицкого.
Также в столице появились улицы, которые будут носить имена политзаключенного и депутата Левка Лукьяненко, поэта и политика Ивана Драча, белорусского публициста и революционера Кастуся Калиновского, певца Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), премьера Израиля и уроженки Киева Меир. Улица Карла Маркса теперь будет носить имя Иоганна Вольфганга Гете, а улицу Пушкинскую переименовали в улицу Евгения Чикаленко.
- Напомним, Киевщину ждут более длительные отключения электроэнергии, - ДТЭК
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