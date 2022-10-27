Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

В частности, улицу Багратиона переименовали в улицу имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина. Также в Киеве с улицы имени погибших героев российско-украинской войны Дениса Антипова и Павла Ли. Улица Александра Матросова в Печерском районе теперь будет носить имя генерала Кульчицкого.

Также в столице появились улицы, которые будут носить имена политзаключенного и депутата Левка Лукьяненко, поэта и политика Ивана Драча, белорусского публициста и революционера Кастуся Калиновского, певца Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), премьера Израиля и уроженки Киева Меир. Улица Карла Маркса теперь будет носить имя Иоганна Вольфганга Гете, а улицу Пушкинскую переименовали в улицу Евгения Чикаленко.

Напомним, Киевщину ждут более длительные отключения электроэнергии, - ДТЭК

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