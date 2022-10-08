Максима Галкина хотят лишить родительских прав
Российского пародиста Максима Галкина хотят лишить родительских прав из-за "нетрадиционной ориентации"
Об этом сообщили на сайте Activatica.
Стало известно, что прокуратура Московской области начала проверку по факту заявления о нарушении прав Елизаветы и Гарри Галкиных, заявление подал юрист Ярослав Михайлов.
"Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию", – считает Михайлов. Также Михайлов напомнил, что юморист негативно отзывается о войне в Украине.
- 29 сентября 2022 года российская певица во второй раз уехала из России. Российские СМИ сообщают, что Пугачева с семьей уехала в Израиль, где получила гражданство.
- Кроме того, артистка выставила на продажу имение в Подмосковье
- В марте 2022 года Пугачева вместе с мужем Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а артистка поддержала своего мужа.
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- В начале октября Пугачева назвала россиян рабами и порадовалась, что ее ненавидят.
- 5 октября стало известно, что детей Пугачевой и Галкина травят в школе за политическую позицию родителей.
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