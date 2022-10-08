Об этом сообщили на сайте Activatica.

Стало известно, что прокуратура Московской области начала проверку по факту заявления о нарушении прав Елизаветы и Гарри Галкиных, заявление подал юрист Ярослав Михайлов.

"Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию", – считает Михайлов. Также Михайлов напомнил, что юморист негативно отзывается о войне в Украине.

29 сентября 2022 года российская певица во второй раз уехала из России. Российские СМИ сообщают, что Пугачева с семьей уехала в Израиль, где получила гражданство.

Кроме того, артистка выставила на продажу имение в Подмосковье

В марте 2022 года Пугачева вместе с мужем Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а артистка поддержала своего мужа.

Впоследствии в России внесли Максима Галкина в список "иноагентов". А Алла Пугачева попросила российские власти также внести ее в этот список

В начале октября Пугачева назвала россиян рабами и порадовалась, что ее ненавидят.

5 октября стало известно, что детей Пугачевой и Галкина травят в школе за политическую позицию родителей.

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