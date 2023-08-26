Максим Розумный: активы Пригожина перейдут под контроль Генштаба РФ

Об этом сказал независимый эксперт, доктор политических наук Максим Розумный в эфире телеканала "Еспресо".

"Очевидно, что в РФ продолжается системная работа, чтобы перебрать все активы Пригожина, ЧВК Вагнера под контроль военных. Скорее всего, военной разведки и российского Генштаба. Африканские активы очень прибыльны, в отличие от функций, которые выполнял Пригожин и вагнеровцы в России. Их деятельность в Африке очень прибыльная. Очевидно, что она представляет большой интерес", - подчеркнул Розумный.

Независимый эксперт также добавил, что ликвидация Пригожина произошла сразу же после того, как он показал контроль над ситуацией в Африке.

"Ликвидация Пригожина произошла сразу после того, как он "засветился" в Африке. После того, как показал, что контролирует подразделения, связи, статусы в Центральноафриканской республике. В Мали и Буркина-Фасо, где сконцентрировано наибольшее присутствие ЧВК", - заметил Розумный.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ПВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря НДС Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ПИК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно , сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .