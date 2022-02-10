Макс Яковер покинул пост гендиректора мемориала "Бабий Яр", на его место назначен бывший топ-менеджер Нефтегаза
Макс Яковер выходит из операционной деятельности и переходит в Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", на пост генерального директора назначен Максим Рабинович
Об этом идет речь на сайте мемориального центра.
Макс Яковер присоединился к команде мемориального центра в конце 2019 года. Ранее он возглавлял инновационный парк UNIT City и ВДНХ, основал сеть коворкингов Chasopys.
Пока Яковер был генеральным директором мемориала "Бабий Яр", основатели мемориального центра завершили первую фазу создания, запустили академические и художественные проекты.
Максим Рабинович должен продолжить реализовывать планы на 2022 год, которые Наблюдательный совет центра утвердил в декабре 2021 года.
До того, как Максим Рабинович присоединился к команде Мемориального центра Холокоста, он был директором "Нафтогаза" и занимал должность заместителя гендиректора "Укрпочты" по развитию бизнеса, работал на руководящих позициях в "Новой почте", "ДТЭК Энерго" и "Киевэнерго" .
Справка: Мемориальный центр Холокоста Бабин Яр - это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.
С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тыс. человек, убив почти все еврейское население города. Бабий Яр стал символом "Холокоста от шаров", ведь около 1,5 млн украинских евреев нацисты не забрали в лагеря смерти и газовые камеры, а расстреляли неподалеку от мест их проживания.
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