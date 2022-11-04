Макс Барских после 24 февраля 2022 года
Украинский певец и композитор Макс Барских (Николай Бортник) родился в Херсоне 8 марта 1990 года. После получения аттестата в школе парень переехал в столицу и поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности – эстрадный вокал
До начала полномасштабной войны артист пел на русском языке и часто работал во враждебной стране. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макс четко выразил свою позицию и любовь к родине.
Также Барских выпустил песню на английском языке под названием "Don't F*ck with Ukraine", которую посвятил защитникам Украины и мужеству всего украинского народа.
Артист презентовал очень трогательный трек на украинском языке "Чекай мене". И снова о войне. Но эта композиция вдохновляет на Победу Украины и помогает верить в то, что все будет хорошо.
02.04.2022 года Макс сообщил, что вступил в ряды ВСУ. В боевых действиях артист не участвовал, его записали в качестве резервиста.
Также Макс проводит благотворительные концерты в пользу ВСУ.
Много новых песен у Макса – об Украине и войне.
А песня "Буде весна" стала популярной среди бойцов ВСУ и тех, кто ждет своих Героев с Победой живыми и здоровыми.
В качестве эксперимента Макс сменил творческие ориентиры. Парень выбрал новый псевдоним – Mick Sunday – и начал карьеру за границей.
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