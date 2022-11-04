До начала полномасштабной войны артист пел на русском языке и часто работал во враждебной стране. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макс четко выразил свою позицию и любовь к родине.

Также Барских выпустил песню на английском языке под названием "Don't F*ck with Ukraine", которую посвятил защитникам Украины и мужеству всего украинского народа.

Артист презентовал очень трогательный трек на украинском языке "Чекай мене". И снова о войне. Но эта композиция вдохновляет на Победу Украины и помогает верить в то, что все будет хорошо.

02.04.2022 года Макс сообщил, что вступил в ряды ВСУ. В боевых действиях артист не участвовал, его записали в качестве резервиста.

Также Макс проводит благотворительные концерты в пользу ВСУ.

Много новых песен у Макса – об Украине и войне.

А песня "Буде весна" стала популярной среди бойцов ВСУ и тех, кто ждет своих Героев с Победой живыми и здоровыми.

В качестве эксперимента Макс сменил творческие ориентиры. Парень выбрал новый псевдоним – Mick Sunday – и начал карьеру за границей.