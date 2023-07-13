Об этом сообщает Current Values.

Отмечается, что отрубленный человеческий палец из полученного листа поместили в холодильник. Личность человека, которому принадлежит палец, установлена.

"Это немедленно запустило соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы об этом человеке могли позаботиться о компетентных службах и провести соответствующее медицинское наблюдение", - заявил источник французского издания.

Елисейский дворец никак не прокомментировал этот инцидент.