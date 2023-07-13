Макрону отправили письмо с человеческим пальцем внутри, - СМИ
В Елисейский дворец, резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона, послали письмо с отрубленным человеческим пальцем Полиция уже установила причастного к инциденту
Об этом сообщает Current Values.
Отмечается, что отрубленный человеческий палец из полученного листа поместили в холодильник. Личность человека, которому принадлежит палец, установлена.
"Это немедленно запустило соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы об этом человеке могли позаботиться о компетентных службах и провести соответствующее медицинское наблюдение", - заявил источник французского издания.
Елисейский дворец никак не прокомментировал этот инцидент.
- 17 июня парижская полиция обвиняла в попытке покушения на лидера Франции Эмманюэля Макрона 20-летнего парня, бросившего дымовую шашку в вертолет президента. Отмечается, что официально идентифицированный, юноша был арестован на этой неделе в своем доме взводом наблюдения и вмешательства жандармерии, прежде чем его поместили под стражу полиции. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в трех вещах, которые могли произойти. Он мог уничтожить полицейский вертолет, покушаться на жизнь находившихся в устройстве солдат и, в конце концов, своим жестом мог убить Эмманюэля Макрона.
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