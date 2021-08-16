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Макрона призвал Россию, США и Европу проводить единую политику в отношении Афганистана

16 августа, 2021 понедельник
23:09
Мир Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмануэль Макрона в понедельник, 16 августа, заявил, что сделает все возможное для выработки единой позиции в ООН относительно захвата власти в Афганистане талибами

Об этом рассказывает Reuters .

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Франция сделает все возможное, чтобы Россия, США и Европа совместно отреагировали на захват власти в Афганистане талибами.

"Афганистан не должен стать тем убежищем для террористов, каким он был когда-то", - сказал Макрона в обращении к нации.

"Это вызов миру и международной стабильности, против общего врага. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, потому что наши интересы одинаковые", - добавил он.

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"Совет безопасности Организации Объединенных Наций долен будет предложить совместную и единственный ответ", - отметил Макрона.

Президент Франции предупредил своих граждан, существует риск новой волны мигрантов, которая направится в Европу. Он добавил, что Франция будет продолжать защищать наиболее уязвимые группы населения и возьмет на себя часть бремени по новым вызовам.

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По словам Макрона, Франция, Германия и некоторые другие европейские страны выскажут инициативу по созданию "надежной, единой и скоординированной ответы" с помощью транзитных стран.

  • Напомним, 16 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество не признавать власть "Талибана" в Афганистане

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Афганистан
Талибан
война в Афганистане
геополитика
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