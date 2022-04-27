Макрона официально объявили президентом Франции
Эмманюэль Макрон получил абсолютное большинство голосов во время президентских выборов
Об этом сообщает телеканал BFMTV .Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус сегодня официально объявил Эмманюэля Макрона президентом Республики, поскольку во время второго тура президентских выборов он получил абсолютное большинство голосов – 58,55%.
Фабиус отметил, что Конституционный совет провел перепись и контрольные действия. По его словам, на 48 избирательных участках были зафиксированы нарушения, в результате чего были отменены 20 594 голоса, или 0,06% голосов.
"В целом правила избирательного процесса были соблюдены", – сказал Фабиус.
- 24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов, в котором соревновались Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.
- 25 апреля во Франции прошла серия протестов из-за победы Макрона на президентских выборах.
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