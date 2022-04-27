Об этом сообщает телеканал BFMTV .

Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус сегодня официально объявил Эмманюэля Макрона президентом Республики, поскольку во время второго тура президентских выборов он получил абсолютное большинство голосов – 58,55%.Фабиус отметил, что Конституционный совет провел перепись и контрольные действия. По его словам, на 48 избирательных участках были зафиксированы нарушения, в результате чего были отменены 20 594 голоса, или 0,06% голосов.

"В целом правила избирательного процесса были соблюдены", – сказал Фабиус.

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов, в котором соревновались Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.

25 апреля во Франции прошла серия протестов из-за победы Макрона на президентских выборах.



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