Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону Украины
Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Франция обещает как можно быстрее увеличить военную поддержку Украины, в том числе средствами ПВО
Об этом Эмманюэль Макрон написал в twitter
"Я подтвердил президенту Зеленскому сегодня утром: мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушную оборону", - написал Макрон.
Кроме того, Макрон отметил, что Франция поможет Украине в восстановлении инфраструктуры электроэнергетики и водоснабжения, значительно пострадавшей от атак России.
"Нужно действовать до зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", – написал он.
Ранее о разговоре с Макроном сообщил в Twitter президент Украины Зеленский.
"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - говорится в сообщении.
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор не общается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, поскольку они "не прислушиваются к позиции Москвы".
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