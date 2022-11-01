Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Об этом Эмманюэль Макрон написал в twitter

"Я подтвердил президенту Зеленскому сегодня утром: мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушную оборону", - написал Макрон.

Кроме того, Макрон отметил, что Франция поможет Украине в восстановлении инфраструктуры электроэнергетики и водоснабжения, значительно пострадавшей от атак России.

"Нужно действовать до зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", – написал он.

Ранее о разговоре с Макроном сообщил в Twitter президент Украины Зеленский.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - говорится в сообщении.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор не общается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, поскольку они "не прислушиваются к позиции Москвы".

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