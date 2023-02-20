Макрон зря тратит время, - Зеленский о попытках президента Франции вести диалог с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы французского коллеги Эмманюэля Макрона оставить открытой возможность вести диалог с Владимиром Путиным
Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
На вопрос, согласен ли он с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона оставить открытой возможность вести диалог с Путиным, Зеленский ответил: "Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон тратит свое время. Я пришел к выводу, что мы не способны изменить отношение России. Если они решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело - сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения".
Президент добавил, что решение начать войну против Украины "маргинализировало Путина".
- Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победы Украины в войне, но не желает, чтобы Россия "была раздавлена" . Впрочем, необходимость в "поддержке диалога" с РФ все еще существует, считает он.
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