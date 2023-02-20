Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

На вопрос, согласен ли он с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона оставить открытой возможность вести диалог с Путиным, Зеленский ответил: "Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон тратит свое время. Я пришел к выводу, что мы не способны изменить отношение России. Если они решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело - сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения".

Президент добавил, что решение начать войну против Украины "маргинализировало Путина".