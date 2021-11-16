Макрон заявил Путину о намерении защищать территориальную целостность Украины

Об этом сообщает издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на пресс-службу президента Франции.



Такое заявление Макрон сделал в ответ на развертывание российских войск у границы Украины.



Во время разговора, который длился 1 час 45 минут, Путин ответил лишь обвинениями в адрес Украины о том, что "переговоры будут усложнены через украинские власти".



Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил ситуацию с войсками РФ у границы Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном.