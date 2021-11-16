Макрон заявил Путину о намерении защищать территориальную целостность Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины"
Об этом сообщает издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
Такое заявление Макрон сделал в ответ на развертывание российских войск у границы Украины.
Во время разговора, который длился 1 час 45 минут, Путин ответил лишь обвинениями в адрес Украины о том, что "переговоры будут усложнены через украинские власти".
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил ситуацию с войсками РФ у границы Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса , чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о взимании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения .
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину .
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию .
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