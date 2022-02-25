Макрон заявил о выделении Евросоюзом €1,2 млрд Украине, а также военной помощи и давлении на Россию и Беларусь
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европейский Союз выделяет Украине экономическую помощь в размере €1,2 млрд из-за полномасштабного вторжения России
Об этом он написал в Twitter.
"Это беспрецедентно. Мы будем продолжать поставлять военную технику и поддерживать население в этом испытании", - написал Макрон.
Он подчеркнул, что со стороны Владимира Путина это был сознательный выбор вступить в войну, хотя была возможность продолжать переговоры о мире. И европейцы, по его словам, решили ответить на эти деяния.
"Мы, как европейцы, решили нанести очень сильные удары Москве, людям, финансовой, энергетической, транспортной, экспортной, визовой сфере. Белорусский режим, являющийся сообщником, также станет мишенью", - подчеркнул Макрон.
Он добавил, что ЕС будет защищать своих граждан, укрепляя персонал в Эстонии и ускоряя развертывание в Румынии. Макрон подчеркнул: "Мы будем на стороне наших союзников".
- Напомним, ООН выделяет $20 млн на гуманитарную помощь в Украине и вокруг нее.
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