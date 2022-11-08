Макрон заявил о необходимости переговоров с РФ, но на условиях Украины

Позиция Макрона прозвучала на пресс- конференции на саммите COP27 в Египте.

"Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров", – заявил французский президент.

При этом он отметил, что это следует "сделать на условиях и в сроки, которые будут избраны Украиной".

Макрон также отметил, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных условий для переговоров было бы поспешным ввиду "высокой напряженности на местах". Он упомянул, в частности, об отключении электроэнергии и воды, которые происходит в Украине в результате российских ракетных атак.

"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", - добавил Эммануэль Макрон.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял , что президенту Украины Зеленскому придется вести переговоры с Россией о мире.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb