Макрон заявил о необходимости переговоров с РФ, но на условиях Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за мирные переговоры между Украиной и Россией, но только на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине
Позиция Макрона прозвучала на пресс- конференции на саммите COP27 в Египте.
"Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров", – заявил французский президент.
При этом он отметил, что это следует "сделать на условиях и в сроки, которые будут избраны Украиной".
Макрон также отметил, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных условий для переговоров было бы поспешным ввиду "высокой напряженности на местах". Он упомянул, в частности, об отключении электроэнергии и воды, которые происходит в Украине в результате российских ракетных атак.
"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", - добавил Эммануэль Макрон.
- В июне президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял , что президенту Украины Зеленскому придется вести переговоры с Россией о мире.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 38.93Продажа 39.97
- Актуальное
- Важное