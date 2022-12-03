Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу TF1.

По его словам, одной из тем переговоров Украины и России станет тема НАТО, в частности, невозможности расширения Альянса. Макрон считает, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России.

Вместе с тем, по его мнению, Украина сама должна решать, когда начинать переговоры с Россией и при каких условиях.

“Как вы думаете, когда нам пришлось пережить захват Эльзаса и Лотарингии, мы бы хотели, чтобы мировой лидер сказал нам сделать то или иное? Это украинский народ должен решать сам и решать, при каких условиях, как, когда, а не от нас”, - подчеркнул политик.

При этом он добавил, что Европа не вовлечена в войну и не принимает ее, но от нее зависит будущая безопасность ЕС.

2 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам.

3 декабря глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что президент РФ Владимир Путин может манипулировать темой мирных переговоров с Украиной и использовать их для перевооружения собственной армии.

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