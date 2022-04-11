Макрон заявил о готовности приехать в Украину, "если это даст результат"

Об этом сообщает BFMTV.

Он не хочет, чтобы визит превратился в формальность.

"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России", – рассказал он.