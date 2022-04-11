Макрон заявил о готовности приехать в Украину, "если это даст результат"
Президент Франции Эммануэль Макрон готов приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе мира
Об этом сообщает BFMTV.
Он не хочет, чтобы визит превратился в формальность.
"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России", – рассказал он.
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