Об этом он сказал в выступлении перед французскими военными в Румынии.

"В какой-то момент нам придется договариваться. Президенту Украины Зеленскому придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом (переговоров, - ред.)", - сказал Макрон.

Также лидер Франции не опроверг и не подтвердил информацию о намерении ехать с визитом в Киев.

Посольство Франции отрицает, что их дипломат подтвердил визит Макрона в Украину. СМИ писали, что в столицу Украины Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Италии Марио Драги должны прибыть 16 июня.

13 июня издание La Stampa сообщило, что Шольц, Макрон и Драги посетят Украину 16 июня. Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших европейских стран.

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