Макрон заявил, что Зеленскому придется договариваться о мире с РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президенту Украины придется вести переговоры с Россией о мире
Об этом он сказал в выступлении перед французскими военными в Румынии.
"В какой-то момент нам придется договариваться. Президенту Украины Зеленскому придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом (переговоров, - ред.)", - сказал Макрон.
Также лидер Франции не опроверг и не подтвердил информацию о намерении ехать с визитом в Киев.
Посольство Франции отрицает, что их дипломат подтвердил визит Макрона в Украину. СМИ писали, что в столицу Украины Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Италии Марио Драги должны прибыть 16 июня.
- 13 июня издание La Stampa сообщило, что Шольц, Макрон и Драги посетят Украину 16 июня. Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших европейских стран.
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