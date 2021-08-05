Макрон заявил, что во Франции планируют делать третью прививку от COVID-19 для отдельных групп населения

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, передает Укринформ со ссылкой на France 24 .

По его словам, третью дозу введут людям со слабым здоровьем и лицам пожилого возраста.

Процесс может начаться с сентября.



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По словам вице-президента комиссии по вакцинации в Управлении здравоохранения Франции Даниэля Флоре, со временем иммунитет к вирусу ослабевает.

