Макрон заявил, что поговорит с Путиным, если тот позвонит по телефону, но сам не будет звонить

Об этом он заявил в интервью французским телеканалам RFI, France 24 и FranceInfo.

"Я считаю, что сначала России нужно остановить войну и принять международное право. Конечно, я возьму трубку (если Путин позвонит по телефону - ред.). Однако по состоянию на сегодняшний день у меня нет причин ему звонить", - сказал Макрон.

Президент Франции также напомнил, что сейчас идет украинское контрнаступление. Он выразил надежду, что придет время для переговоров на условиях Украины.

"Если он мне позвонит по телефону, чтобы что-то предложить, я возьму трубку. Франция была всегда страной, помогающей решать проблемы, и посредником. Однако надо быть четким, что сегодня возобновление диалога невозможно, в то время, когда нет уважения к международному праву ", – подчеркнул Макрон.