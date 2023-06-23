Макрон заявил, что поговорит с Путиным, если тот позвонит по телефону, но сам не будет звонить
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если президент РФ Владимир Путин ему позвонит по телефону, однако сам он не будет звонить
Об этом он заявил в интервью французским телеканалам RFI, France 24 и FranceInfo.
"Я считаю, что сначала России нужно остановить войну и принять международное право. Конечно, я возьму трубку (если Путин позвонит по телефону - ред.). Однако по состоянию на сегодняшний день у меня нет причин ему звонить", - сказал Макрон.
Президент Франции также напомнил, что сейчас идет украинское контрнаступление. Он выразил надежду, что придет время для переговоров на условиях Украины.
"Если он мне позвонит по телефону, чтобы что-то предложить, я возьму трубку. Франция была всегда страной, помогающей решать проблемы, и посредником. Однако надо быть четким, что сегодня возобновление диалога невозможно, в то время, когда нет уважения к международному праву ", – подчеркнул Макрон.
- 13 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, чтобы Россия проиграла и чтобы она не смогла повторить подобную агрессию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное