Макрон заявил, что планирует разговоры с Зеленским и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский"- ред.) и политический процесс в целом", - сказал Макрон.
Он заявил, что цель европейцев и США - быть на стороне Украины, "чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе".
- Правительства Франции и Германии хотят как можно быстрее провести встречу с украинскими и российскими министрами иностранных дел в нормандском формате.
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