Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Макрон заявил, что планирует разговоры с Зеленским и Путиным

Макрон заявил, что планирует разговоры с Зеленским и Путиным

9 декабря, 2021 четверг
21:55
война с Россией Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский"- ред.) и политический процесс в целом", - сказал Макрон.

Он заявил, что цель европейцев и США - быть на стороне Украины, "чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Путин
Эммануэль Макрон
Читайте также:
8 декабря, 2021 среда
Буду в шоке: Экс-чемпион мира предостерег Джошуа от шага, который уничтожит его карьеру
Коронавірус
8 декабря, 2021 среда
Исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон"
Магнус Карлсен
8 декабря, 2021 среда
Видео с реакцией чемпиона мира по шахматам Карлсена на нелепую ошибку россиянина стало вирусным
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.01
    Покупка 27.01
    Продажа 27.25
  • EUR
    Покупка 30.46
    Продажа 30.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
9 декабря
22:21
Андрей Ермак
Беседа Байдена и Зеленского: Ермак назвал темы, которые обсудили лидеры США и Украины
22:20
У Комми есть сила, мощь, опыт, а также большое сердце: Ломаченко засыпал комплиментами соперника перед боем
22:07
"Аталанта" Малиновского проиграла "Вильярреалу" и вылетела из Лиги чемпионов
21:55
Умер знаменитый суперфанат "Динамо" Парамон
21:53
Укроборонпром
Государственный концерн "Укроборонпром" стал акционерным обществом
21:44
#ВместеПротивКоррупции: США выступили в поддержку украинских антикоррупционных активистов
21:36
"Заря" сыграла вничью с норвежцами в последнем матче украинских команд в еврокубках
21:29
Требуют изменить курс: в ФСБ заявили, что корабль ВМС Украины "Донбасс" идет в сторону Керченского пролива
21:12
В Киеве сообщили о минировании двух ТРЦ, людей эвакуировали
21:09
Порошенко на конференции Совета иностранных дел США: ПДЧ в НАТО для Украины – самый эффективный ответ на захватнические планы Кремля
21:07
Ломаченко и Комми провели первую дуэль взглядов. Видео
21:03
Украина в ОБСЕ предложила план урегулирования вооруженного конфликта с РФ, один из шагов – "рождественское перемирие"
20:27
Эксклюзив
"С этой властью мир не считается, для мира этой власти не существует": Княжицкий о роли Зеленского в переговорах США с РФ и партнерами по Украине
20:20
Штамм "Омикрон" скорее распространяется, но имеет меньшую летальность, чем "Дельта", - директор института биохимии НАНУ Комиссаренко
20:06
В программу Олимпиады намерены включить новые виды спорта
20:04
Во Франции спустили на воду первый катер, построенный для украинских пограничников
19:55
Герой Украины на Евро-2020 Довбык нашел в Европе новые варианты для продления контракта
19:55
Крымская платформа
Генассамблея ООН одобрила резолюцию с поддержкой Крымской платформы, - Кулеба
19:36
Эксклюзив
"Сделано, чтобы помочь слабому Зеленскому держать в узде этих товарищей": нардеп Осадчук о санкциях США против Портнова и Тупицкого
19:35
В Киеве сообщили о минировании автовокзала
19:14
Зеленский ветировал закон об административной процедуре
19:09
Виталий Маркив
Суд Италии оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву
19:01
Гео Лерос
"Пленки Ермака" и непристойный жест в сторону Зеленского: ДБР завершило досудебные расследования по нардепу Леросу
18:55
WhatsApp запустил пилотный проект по криптовалютным переводам
18:46
вакцина
ВОЗ озвучила рекомендации о прививке бустерной дозой вакцины от COVID-19
18:45
"Заря" – "Бодо-Глимт": стартовые составы команд на последний тур Лиги конференций
18:38
"Большое строительство тюрем начнется уже в скором времени!": Малюска показал дизайн будущих камер СИЗО Львова
18:35
Андре Тан создал лимитированную ART-коллекцию одежды "ICARIA" для фэшн-линейки Atelier
18:28
"Манчестер Сити" решил продлить контракт с главным конкурентом украинца Зинченко
18:25
Суд заочно арестовал бизнесмена Галантерника по подозрению в хищении земли в Одессе
18:20
ООС
В зоне ООС ранены двое украинских военных, оккупанты задействовали запрещенное оружие
18:17
Украинский католический университет получил более 20 млн грн от меценатов
18:13
Александр Тупицкий
США ввели санкции против экс-главы КСУ Тупицкого и его жены
18:04
Эксклюзив
Виталий Безгин
Давление будет продолжаться, - нардеп-"слуга" Безгин о санкциях США против Портнова
17:46
Экс-чемпион мира назвал имя единственного боксера, способного победить Ломаченко
17:37
Минэнерго
Минэнерго предложило увеличить расходы на зарплату шахтерам в 2021 году на 900 млн грн
17:34
вакцина
В Хмельницкой области утилизируют более 12 тысяч доз вакцин от COVID-19
17:34
США ввели санкции против Портнова
17:15
"Зоря"
"Заря" - "Бодо-Глимт": букмекеры унизили шансы украинцев в последнем туре Лиги конференций
17:13
Эксклюзив
"Не дай Бог, чтобы подписали какие-нибудь документы": политолог заявил, что общаться с Путиным Зеленский должен при свидетелях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV