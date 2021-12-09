Макрон заявил, что планирует разговоры с Зеленским и Путиным

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский"- ред.) и политический процесс в целом", - сказал Макрон.



Он заявил, что цель европейцев и США - быть на стороне Украины, "чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе".

Правительства Франции и Германии хотят как можно быстрее провести встречу с украинскими и российскими министрами иностранных дел в нормандском формате.