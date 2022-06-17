Макрон заявил, что готов приехать в Москву к Путину, но для этого нужно выполнить условия
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов посетить страну-агрессора Россию, но для этого нужно выполнить "предварительные условия"
Об этом Макрон заявил в разговоре с французским телеканалом TF1 .
По словам президента Франции, Россия по состоянию на сегодняшний день не выполнила условий, чтобы он посетил Путина.
"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", – заявил Эмманюэль Макрон.
Также Макрон заверил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российским агрессором.
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