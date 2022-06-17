Макрон заявил, что готов приехать в Москву к Путину, но для этого нужно выполнить условия

Об этом Макрон заявил в разговоре с французским телеканалом TF1 .

По словам президента Франции, Россия по состоянию на сегодняшний день не выполнила условий, чтобы он посетил Путина.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", – заявил Эмманюэль Макрон.

Также Макрон заверил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российским агрессором.

Напомним, в Киеве прошла встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

Утром 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

16 июня лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.

Министр иностранных дел Украины определил пять результатов переговоров президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Румынии, Германии и Италии.

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