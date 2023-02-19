Макрон заявил, что Франция никогда не будет иметь намерений "раздавить" Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что желает победы Украине в войне с РФ, однако не хочет, чтобы Россия "была раздавлена"
Об этом пишут в DW.
"Я не думаю как некоторые, что мы должны стремиться к полному поражению России, напасть на ее территории. Эти наблюдатели в первую очередь хотят раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", – сказал он.
Так, в интервью французским СМИ Эмманюэль Макрон предположил, что ни одна из сторон в войне не получит большого преимущества на поле боя.
"Я хочу, чтобы Украина могла отстаивать свою позицию, но убежден, что в конечном счете это не закончится военным путем", - подчеркнул президент Франции.
- Напомним, во время конференции по безопасности в Мюнхене Эмманюэль Макрон, в частности, утвердил , что сейчас нет условий для диалога – Россия выбрала не переговоры, а военные действия. Европа не может позволить, чтобы такой уровень насилия имел место в мире.
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