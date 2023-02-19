Макрон заявил, что Франция никогда не будет иметь намерений "раздавить" Россию

Об этом пишут в DW.

"Я не думаю как некоторые, что мы должны стремиться к полному поражению России, напасть на ее территории. Эти наблюдатели в первую очередь хотят раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", – сказал он.

Так, в интервью французским СМИ Эмманюэль Макрон предположил, что ни одна из сторон в войне не получит большого преимущества на поле боя.

"Я хочу, чтобы Украина могла отстаивать свою позицию, но убежден, что в конечном счете это не закончится военным путем", - подчеркнул президент Франции.