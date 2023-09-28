Макрон выступил за автономию острова Корсика в составе Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил предоставить автономный статус для Корсики – французского острова в Средиземном море, где популярны националистические настроения
Об этом он сказал в парламенте Корсики в городе Аяччо, сообщает France 24 .
Он сказал, что пора построить автономию Корсики в рамках государства и назвал этот шаг "историческим".
"Нам нужно двигаться вперед, и для этого нам нужно включить Корсику в нашу Конституцию", – сказал он на заседании, где преобладают корсиканские националисты.
Он дал полгода правительству и местным политическим партиям для согласования изменений в Конституцию, которые затем будут рассмотрены парламентом в Париже.
"Это не будет ни автономия против государства, ни автономия без государства", – предупредил он.
Что предшествовало
Правительство Макрона заявило о перспективе автономии для Корсики накануне президентских выборов во Франции в прошлом году, надеясь успокоить протесты, вызванные смертью в тюрьме корсиканского националиста Ивана Колонны.
Корсиканские националисты, среди которых есть как сепаратисты, так и сторонники автономии, давно требуют увеличения полномочий для острова и признания корсиканского языка официальным.
Такие требования остаются очень деликатными, где политики поддерживают необходимость защиты единства и национальной идентичности.
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