Макрон выступил за автономию острова Корсика в составе Франции

Об этом он сказал в парламенте Корсики в городе Аяччо, сообщает France 24 .

Он сказал, что пора построить автономию Корсики в рамках государства и назвал этот шаг "историческим".

"Нам нужно двигаться вперед, и для этого нам нужно включить Корсику в нашу Конституцию", – сказал он на заседании, где преобладают корсиканские националисты.

Он дал полгода правительству и местным политическим партиям для согласования изменений в Конституцию, которые затем будут рассмотрены парламентом в Париже.

"Это не будет ни автономия против государства, ни автономия без государства", – предупредил он.

Что предшествовало

Правительство Макрона заявило о перспективе автономии для Корсики накануне президентских выборов во Франции в прошлом году, надеясь успокоить протесты, вызванные смертью в тюрьме корсиканского националиста Ивана Колонны.

Корсиканские националисты, среди которых есть как сепаратисты, так и сторонники автономии, давно требуют увеличения полномочий для острова и признания корсиканского языка официальным.

Такие требования остаются очень деликатными, где политики поддерживают необходимость защиты единства и национальной идентичности.