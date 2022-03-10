Макрон выступил против начала процедуры вступления Украины в ЕС из-за войны

Об этом сообщил сайт BFMTV.



Он сказал, что против начала процедуры вступления Украины в ЕС перед началом неформального саммита лидеров в Париже



"Можем ли мы открыть процедуру вступления со страной, которая находится в состоянии войны? Я не верю в это", - сказал Макрон.



Он добавил, что хочет послать "сильный сигнал", поскольку три страны подали заявки на членство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb