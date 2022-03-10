Макрон выступил против начала процедуры вступления Украины в ЕС из-за войны
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в условиях войны
Об этом сообщил сайт BFMTV.
Он сказал, что против начала процедуры вступления Украины в ЕС перед началом неформального саммита лидеров в Париже
"Можем ли мы открыть процедуру вступления со страной, которая находится в состоянии войны? Я не верю в это", - сказал Макрон.
Он добавил, что хочет послать "сильный сигнал", поскольку три страны подали заявки на членство.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- Также заявки подали Грузия и Молдова.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 7 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.
- По данным издания Bloomberg, несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет четкого сигнала по заявке на вступление в Евросоюз.
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