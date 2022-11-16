Об этом Макрон написал в Twitter.

Французский лидер заявил о готовности принять участие в расследовании инцидента в Польше.

"Я говорил с премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы выразить ему нашу солидарность. Польша может рассчитывать на поддержку Франции и нашу готовность поддерживать текущие расследования", - написал Макрон.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

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