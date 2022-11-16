Макрон выразил готовность Франции присоединиться к расследованию падения ракеты на территории Польши
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким выразил поддержку Польше, на территорию которой упала российская ракета
Об этом Макрон написал в Twitter.
Французский лидер заявил о готовности принять участие в расследовании инцидента в Польше.
"Я говорил с премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы выразить ему нашу солидарность. Польша может рассчитывать на поддержку Франции и нашу готовность поддерживать текущие расследования", - написал Макрон.
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