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Макрон впервые публично объявил, что системы ПВО SAMP/T уже развернули в Украине

20 июня, 2023 вторник
00:28
Война с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник объявил, что в Украине уже развернута система противоракетной обороны SAMP/T франко-итальянского производства

Макрон впервые сообщил о развертывании в Украине системы ПВО SAMP/T

Об этом пишет Rai News, ссылаясь на заявление Макрона на Парижском авиасалоне.

"Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мэлони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей", – сказал глава французского государства.

Это первое официальное подтверждение прибытия SAMP/T в Украину, после того как об этом неоднократно писали СМИ.

Справочно. SAMP/T – это цифровой зенитный ракетный комплекс, который нуждается только в 14 человек на ЗРК с четырьмя пусковыми уставками. Для сравнения, на американской системе Patriot количественный личный состав расчета составляет 90 человек.

Дальность уничтожения самолетов составляет 100+ км, а баллистических ракет – до 30-35 км. Высота уничтожения целей – до 20 км. Масса боевой части зенитной ракеты составляет 15-20 кг.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T находится на вооружении Италии, Франции и Сингапура.

По оценке экспертов наличие таких систем на поле боя будет большим преимуществом для ВСУ.

  • Напомним, в начале февраля в Италии сообщали, что итало-французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T запустят в Украине в течение семи-восьми недель .
  • В середине апреля в слившихся документах Пентагона говорилось о том, что Украина может получить ПВО SAMP/T позже, чем было обещано.
  • В середине мая итальянские СМИ сообщали, что Украина уже получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, обещанный вместе передать Франция и Италия. Но официального подтверждения до сих пор не было.

Франция
Италия
Эмманюэль Макрон
оружие для Украины
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