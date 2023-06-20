Макрон впервые публично объявил, что системы ПВО SAMP/T уже развернули в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник объявил, что в Украине уже развернута система противоракетной обороны SAMP/T франко-итальянского производства
Макрон впервые сообщил о развертывании в Украине системы ПВО SAMP/T
Об этом пишет Rai News, ссылаясь на заявление Макрона на Парижском авиасалоне.
"Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мэлони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей", – сказал глава французского государства.
Это первое официальное подтверждение прибытия SAMP/T в Украину, после того как об этом неоднократно писали СМИ.
Справочно. SAMP/T – это цифровой зенитный ракетный комплекс, который нуждается только в 14 человек на ЗРК с четырьмя пусковыми уставками. Для сравнения, на американской системе Patriot количественный личный состав расчета составляет 90 человек.
Дальность уничтожения самолетов составляет 100+ км, а баллистических ракет – до 30-35 км. Высота уничтожения целей – до 20 км. Масса боевой части зенитной ракеты составляет 15-20 кг.
Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T находится на вооружении Италии, Франции и Сингапура.
По оценке экспертов наличие таких систем на поле боя будет большим преимуществом для ВСУ.
- Напомним, в начале февраля в Италии сообщали, что итало-французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T запустят в Украине в течение семи-восьми недель .
- В середине апреля в слившихся документах Пентагона говорилось о том, что Украина может получить ПВО SAMP/T позже, чем было обещано.
- В середине мая итальянские СМИ сообщали, что Украина уже получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, обещанный вместе передать Франция и Италия. Но официального подтверждения до сих пор не было.
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